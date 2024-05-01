Автобусы из Тюмени будут отправляться в Бишкек каждый вторник

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Автобусы из Тюмени в Бишкек будут отправляться по вторникам начиная с 28 мая. С тюменского автовокзала выезд в 10 час. 10 минут, сообщает Главное управление строительства.

Билет до столицы Киргизии стоит 5 тыс. рублей. Пассажиры преодолевают расстояние в 2 тыс. 139 км за 38,5 часов. Автобус прибывает на автовокзал Бишкека по четвергам в 10 час. 40 минут.