Полпред Владимир Якушев открыл соревнования по тактической стрельбе в Екатеринбурге

| Фото: t.me/urfo_info | Фото: t.me/urfo_info

Соревнования по тактической стрельбе открыл полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в Екатеринбурге 18 мая.

По информации полпредства, в них участвуют 30 команд из сотрудников Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии, ГУФСИН, курсантов военных учебных заведений и представители спортивно-патриотических клубов. Среди них есть и бойцы специальной военной операции.

"Такие соревнования впервые проводятся в Екатеринбурге. Это стало возможным после модернизации инфраструктуры военного полигона. Теперь здесь установлено современное оборудование и созданы комфортные условия для подготовки военнослужащих", - отметил полпред.

| Фото: t.me/urfo_info | Фото: t.me/urfo_info

С 18 по 25 мая эксперты определят лучших во владении несколькими видами оружия: пистолет, ружье, автомат и снайперская винтовка, при проведении штурма, освобождении условных заложников и эвакуации с поля боя.

Отметим, соревнования по армейской тактической стрельбе на Кубок министра обороны "Вызов" проходят на полигоне "Свердловский".