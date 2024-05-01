  • 20 мая 202420.05.2024понедельник
  • USD90,9873
    EUR98,7776
  • В Тюмени 16..18 С 3 м/с ветер северный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Школьник на мотоцикле "ИЖ" опрокинулся и получил травмы в Упоровском районе

Происшествия, 12:51 20 мая 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

13-летний школьник на мотоцикле "ИЖ" не справился с управлением и опрокинулся на ул. Гагарина в с. Пятково в Упоровском районе. Подросток получил травмы.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, родители мальчика пояснили, что их сын взял мотоцикл без разрешения, когда старших не было дома.

Информации о происшествии будет направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП , мотоциклы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:51 20.05.2024Школьник на мотоцикле "ИЖ" опрокинулся и получил травмы в Упоровском районе
12:40 20.05.202419 человек спасли пожарные в Тюменской области
12:18 20.05.2024В ХМАО пресекли межрегиональный канал поставки наркотиков
11:56 20.05.2024Три человека пострадали в ДТП на окружной дороге Тюмени