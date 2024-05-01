Школьник на мотоцикле "ИЖ" опрокинулся и получил травмы в Упоровском районе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

13-летний школьник на мотоцикле "ИЖ" не справился с управлением и опрокинулся на ул. Гагарина в с. Пятково в Упоровском районе. Подросток получил травмы.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, родители мальчика пояснили, что их сын взял мотоцикл без разрешения, когда старших не было дома.

Информации о происшествии будет направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.