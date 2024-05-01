Школьник на мотоцикле "ИЖ" опрокинулся и получил травмы в Упоровском районе
Происшествия, 12:51 20 мая 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
13-летний школьник на мотоцикле "ИЖ" не справился с управлением и опрокинулся на ул. Гагарина в с. Пятково в Упоровском районе. Подросток получил травмы.
Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, родители мальчика пояснили, что их сын взял мотоцикл без разрешения, когда старших не было дома.
Информации о происшествии будет направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.