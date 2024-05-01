Семья футбольных болельщиков Жембровских из Татарстана посетила экскурсии "Эшелона Победы"
Семья Демида и Елены Жембровских с тремя сыновьями приехала из Набережных Челнов Татарстана поболеть за свою команду "КАМАЗ". Именно она станет противником ФК "Тюмень" в последнем домашнем матче сезона местного клуба вечером 20 мая.
Супруги отметили, что в их семье свято чтят память героев семьи, которые помогали стране ковать победу на фронте и в тылу. Поэтому, едва приехав в Тюмень, и узнав, что в город прибывает "Эшелон Победы" они решили показать своим сыновьям легендарный состав. От экскурсий и посещения музея мальчишки остались в полном восторге.
Кстати, старший сын Жембровских Марк сочинил к 9 мая стихотворение, которое рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".
Война – как много в этом слове скорби
И сколько жизней унесла она,
И каждый раз на сердце больно –
Победа нам не просто так дана.
Ведь наши деды-прадеды боролись,
Не жалея своих сил.
Они с победой к нам вернулись,
А кто-то вовсе за победу ранен был.
Эти подвиги мы будем помнить вечно,
Теперь с небес они оберегают нас,
Тогда казалось, что война бесконечна,
Но наши деды нас спасли тотчас.
И вот наступит снова День Победы.
Пойдем с семьей на Вечный мы огонь,
Помянем тех мы, кто в бою кровавом
Дарил нам мир, и счастье, и покой.
Жембровские отметили, что Тюмень встретила их более чем гостеприимно.
"Город чистый, ухоженный, красивый, люди приветливые. В следующий приезд в июле планируем посетить знаменитые тюменские термы", - подчеркнула Елена Жембровская.
Инна Кондрашкина