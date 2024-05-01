Тюменские футболисты обыграли команду из Набережных Челнов

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Тюменские футболисты обыграли команду "КАМАЗ" из Набережных Челнов в заключительном домашнем мачте сезона на стадионе "Геолог". Счет составил 2:0 в пользу хозяев, сообщает ФК "Тюмень".

На 10 минуте тюменцев от гола спасла перекладина. Но счёт открыли как раз хозяева - на 56-й минуте Илья Порохов воспользовался ошибкой защитника. Однако судьи после долгих просмотров эпизода в итоге решили, что это автогол камазовца Дмитрия Иванова. Справедливость этого решения признал сам Порохов, которого вместе с Русланом Байтуковым сразу после матча забрали на допинг-контроль. Первый в истории тюменского футбола.

Перед заключительным туром определились две команды, которые следующий сезон проведут в премьер-лиге – это "Химки" (63 очка) и махачкалинское "Динамо" (61). "Тюмень" (48) пока на седьмом месте. В последнем матче турнира она 25 мая сыграет в Красноярске с "Енисеем".