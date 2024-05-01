Семь призовых мест заняли тюменские студенты на модном показе международного конкурса дизайнеров

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Семь призовых мест заняли студенты ТИУ на модном показе международного конкурса молодых дизайнеров и стилистов "Подиум | Новый взгляд-2024". Делегация вуза стала одной из самых многочисленных. В нее вошли студенты Института архитектуры и дизайна, Института сервиса и отраслевого управления и Многопрофильного колледжа, сообщает пресс-служба университета.

Стиль-студия "Кружева" при ИСОУ второй год подряд получает высшую награду – Гран-при в номинации "Авангард". В этот раз победу молодым дизайнерам принесла коллекция "Демоны Врубеля", посвященная персонажам картин известного художника.

"Коллекция представляет собой уникальное сочетание стиля и содержания. Она воплощает в себе дух времени, в котором жил художник Михаил Врубель, и передает его стремление к совершенству. Каждый элемент коллекции – это своеобразный символ идей и стремлений Врубеля, ­– рассказывает руководитель студии Наталья Петрова. – Очень рады, что экспертное жюри по достоинству оценило коллекцию. В ближайшие дни мы отправляемся на Российскую студенческую весну, надеемся и там произвести впечатление".

Студенты ТИУ смогли занять призовые места почти во всех направлениях конкурса. Дипломы первой степени в номинациях "Прет-а-порте", "Авангард", "Быстрая мода" и "ЭКО мода" получили коллекции "Песнь радости и печали", "Союз", "Фьюжн", а также стиль-студия "Кружева". Дипломом второй степени в номинации "ЭКО мода" наградили авторов коллекции "life line", а дипломом третьей степени в номинации "Fashion фото" – коллекции "Фьюжн".

Авторы коллекций "Демоны Врубеля" и "Песнь радости и печали" получили в подарок сертификаты на фотосъемку для альбома образов.

"Поездка подарила яркие эмоции. Возможность пройтись по подиуму на таком большом конкурсе дается далеко не каждому. По восхищенным взглядам зрителей мы видели, что покорили публику. И именно в тот момент пришло четкое осознание, что весь этот путь был проделан не зря. Спасибо нашему университету за возможность оказаться на таком крупном мероприятии", – поделился впечатлениями студент Павел Митрохин.

Конкурс прошел в Екатеринбурге в 16-й раз, собрав более 130 участников из разных городов России и ближнего зарубежья.