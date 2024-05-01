В Голышманово прошло занятие по арт-терапии для жен и мам участников СВО

| Фото: пресс-служба ТРО «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО «Единая Россия»

Мастер-класс "Краски жизни" проекта сторонников "Единой России" "Надежный тыл" прошел в Голышманово, сообщает пресс-служба ТРО "Единая Россия".

Матерям и женам бойцов СВО было предложено занятие по арт-терапии. Во встрече приняли участие секретарь Тюменского регионального отделения партии, первый заместитель председателя облдумы Андрей Артюхов и глава Голышмановского городского округа Александр Ледаков.

"Женщинам, чьи близкие сегодня на фронте, творчество помогает справиться с тревогой и получить положительные эмоции. Подобные мастер-классы регулярно проходят в Тюмени, городах и районах области", - отметил Андрей Артюхов.

Александр Ледаков сообщил, что в Голышмановском городском округе с 2022 года открыта социальная гостиная для семей участников СВО, но занятие по арт-терапии здесь проводится впервые.

"Мы постоянно пробуем новые формы работы, ориентируемся на потребности женщин. Удачные проекты берем на вооружение", - поделился Александр Ледаков.

Проект "Надежный тыл" реализуется под кураторством руководителя регионального совета сторонников партии "Единая Россия", председателя Тюменской облдумы Фуата Сайфитдинова. Он рассказал: "Сейчас важно поддержать семьи участников СВО и бойцов, которые возвращаются с передовой. Депутаты Тюменской облдумы и волонтеры добровольческого объединения "Надежный тыл" организовывают досуговые и спортивные мероприятия, дружеские встречи, консультации специалистов".

Заместитель председателя регионального совета сторонников партии, руководитель проекта "Надежный тыл" Анна Пирожок пояснила, что арт-терапия — это форма психотерапии, в которой использование художественных материалов и творческого процесса помогает людям выражать свои эмоции, решать психологические и эмоциональные проблемы.

Занятие в Голышманово провела художник и психолог Татьяна Петракова.

"Мы выбрали основным цветом для рисования желтый как пробуждающий энергию, освобождающий внутренние силы. Это очень важно для женщин, пребывающих в тревоге и волнении. Солнечный желтый позволяет ощутить созидательную силу и почувствовать контакт с жизнью", - уверена художник.

Встреча в Голышманово прошла в теплой обстановке, ее участницы нарисовали яркие подсолнухи, пообщались за чашкой чая.

"Такая психологическая разгрузка необходима каждой из нас, сейчас мы живем в ожидании возвращения любимых людей с фронта и, конечно, беспокоимся о них, - поделилась мама мобилизованного Елена. - Очень важно подпитывать себя положительными эмоциями. На занятии по арт-терапии я впервые, процесс очень увлекательный, с головой уходишь в рисование".

Елена проводила сына Александра на СВО в 2022 году, сейчас он находится на Херсонском направлении, выполняет боевые задачи в составе инженерно-саперной бригады. А мама стала волонтером, считает, что нужно приносить пользу там, где можешь. Елена, как и другие активисты, собирает посылки военнослужащим и изготавливает окопные свечи.

"Нелегкое время мы переживаем вместе. Благодарны всем, кто поддерживает нас и наших близких, защищающих Родину", - отметила она.