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Завод "ЖБИ-3" стал участником стройкластера Тюменской области

Экономика, 16:52 23 мая 2024

Торгово-промышленная палата Тюменской облсти | Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской облсти

Завод "ЖБИ-3" стал участником строительно-индустриального кластера Тюменской области. Специализированный застройщик представил новый проект – быстровозводимые дома. Выполнены они из железобетонных конструкций, сообщает Торгово-промышленная палата региона.

Торгово-промышленная палата Тюменской облсти | Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской облсти

К компании 50-летняя история. Завод был построен для выполнения постановления правительства СССР по ускоренному развитию Западно-Сибирского топливно-энергетического комплекса. На собственном производстве выпускается широкий ассортимент продукции для строительства. Это комплекты железобетонных изделий для возведения жилых домов, объектов соцкультбыта, промзданий, сельскохозяйственных зданий, доборные изделия.

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# ЖБИ , строительство , Торгово-промышленная палата Тюменской области

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