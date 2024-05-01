Завод "ЖБИ-3" стал участником стройкластера Тюменской области

| Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской облсти | Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской облсти

Завод "ЖБИ-3" стал участником строительно-индустриального кластера Тюменской области. Специализированный застройщик представил новый проект – быстровозводимые дома. Выполнены они из железобетонных конструкций, сообщает Торгово-промышленная палата региона.

| Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской облсти | Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской облсти

К компании 50-летняя история. Завод был построен для выполнения постановления правительства СССР по ускоренному развитию Западно-Сибирского топливно-энергетического комплекса. На собственном производстве выпускается широкий ассортимент продукции для строительства. Это комплекты железобетонных изделий для возведения жилых домов, объектов соцкультбыта, промзданий, сельскохозяйственных зданий, доборные изделия.