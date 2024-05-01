В Тюменской области количество предпринимателей выросло на 10,7 % за год

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 10,7 % предпринимателей выросло количество предпринимателей в Тюменской области за год. Всего же в регионе в статусе субъектов малого и среднего предпринимательства трудятся 74,8 тыс. человек. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в департаменте инвестполитики и господдержки предпринимательства региона.

"Также значительно выросло количество самозанятых граждан - до 122,3 тысяч человек, что в 1,5 раза превышает показатель годичной давности. В целом численность занятых в сфере малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, увеличилась на 2,2 процента и составила 230,2 тысячи человек", - привели данные в ведомстве.

В регионе уделяется большое внимание развитию и поддержке частной деловой инициативы. Только с января по март 2024 года Фонд финансирования предпринимательства Тюменской области выдал 54 займа на общую сумму 68,3 млн рублей. Средства получили восемь начинающих предпринимателей. А самой популярной стала программа "Развитие" - по ней профинансированы 44 предпринимателя.

Пакет мер поддержки расширяется и актуализируется под социально-экономические задачи. Так в 2023 в регионе запустили программу для участников СВО. А в 2024 по распоряжению губернатора Тюменской области Фонд микрофинансирования запустил новую программу "Семья". С апреля 2024 тюменские экспортёры могут получить финансирование под 4 % годовых. В мае 2024 стартовала программа "Восстановление" для предпринимателей, бизнес которых пострадал от паводка.

Также для развития малого бизнеса по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора для начинающих предпринимателей разработаны 50 бизнес-моделей по шести востребованным в регионе направлениям. Воспользоваться такой возможностью могут и те деловые тюменцы, которые задумались об открытии нового бизнеса.

Оксана Корнеенкова