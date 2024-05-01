На всероссийский конкурс хореографии приглашают молодых тюменских танцоров

| Фото: группа Всероссийский фестиваль «Юный хореограф» ВКонтакте | Фото: группа Всероссийский фестиваль «Юный хореограф» ВКонтакте

Стать участниками Всероссийского фестиваля "Юный хореограф" приглашают детей и молодежь из Тюменской области. Хореографические номера на конкурс могут представить как сами авторы, так и привлеченные ими исполнители, сообщает региональный департамент культуры.

Конкурс организован Фондом поддержки балетного искусства Бориса Эйфмана и направлен на танцоров, делающих первые шаги в создании собственных хореографических постановок. Прием заявок продлится до 13 июня.

Гала-концерт фестиваля пройдет с 23 по 27 октября в Санкт-Петербурге на сцене Театра академии танца Бориса Эйфмана. Участников ждут семинары, лекции и мастер-классы от ведущих отечественных и зарубежных деятелей в сфере хореографического и пластического искусств.