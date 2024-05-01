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Молодой мотоциклист пострадал в ДТП в Тобольске

Происшествия, 12:42 24 мая 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Юный мотоциклист пострадал в ДТП в Тобольске накануне своего 17-летия 23 мая. День рождения он встретит в больнице, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На ул. Ленина мотоцикл подростка столкнулся с автомобилем Mitsubishi. По предварительным данным, водитель иномарки при повороте налево не уступила дорогу встречному мотоциклу.

В результате происшествия водитель мотоцикла получил травмы. Обстоятельства этого ДТП выясняются. У подростка имеются права категории "А1", он не имеет права управления данным мототранспортом категории "А".

Мотоцикл не зарегистрирован в Госавтоинспекции, также у водителя отсутствует полис ОСАГО.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП , мотоциклисты , Тобольск

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