Молодой мотоциклист пострадал в ДТП в Тобольске

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Юный мотоциклист пострадал в ДТП в Тобольске накануне своего 17-летия 23 мая. День рождения он встретит в больнице, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На ул. Ленина мотоцикл подростка столкнулся с автомобилем Mitsubishi. По предварительным данным, водитель иномарки при повороте налево не уступила дорогу встречному мотоциклу.

В результате происшествия водитель мотоцикла получил травмы. Обстоятельства этого ДТП выясняются. У подростка имеются права категории "А1", он не имеет права управления данным мототранспортом категории "А".

Мотоцикл не зарегистрирован в Госавтоинспекции, также у водителя отсутствует полис ОСАГО.