180 специалистов ТЭК обсуждают ресурс AI для нефтегазовой отрасли на конференции в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

180 специалистов нефтегазодобывающих компаний обсуждают ресурс искусственного интеллекта в интенсификации добычи углеводородов на конференции в Тюмени 24 мая. Эксперты отрасли посвятили ее своему наставнику, основателю Тюменского института нефти и газа Леониду Самуиловичу Бриллианту.

"Площадка конференции дает возможность обсудить проблемы и перспективы цифровизации нефтегазовой отрасли и внедрения нейросетевых технологий, начиная от поиска залежей, подсчета запасов, проектирования и мониторинга разработки месторождения. ТИНГ обладает значительными компетенциями в области применения нейросетей и готов быть площадкой для передового научного взаимодействия. Темы, предложенные на конференции, представляют для нас особый интерес. В первую очередь это цифровая трансформация, оптимизация структуры активов и построение новой операционной модели ", - рассказал генеральный директор ООО "ТИНГ" Михаил Печеркин.

Он также поделился, что Леонид Самуилович Бриллиант еще несколько лет назад прогнозировал большую роль цифровых технологий для отрасли. Одной из главных его идей было создание технологической школы. В честь ученого его ученики и коллеги предложили назвать одно из месторождений Западной Сибири.

Эксперты из нефтегазового сектора представляют на конференции не только потенциальные направления для партнерства и возможности применения технологии ИИ в нефтегазовой отрасли, но и уже реализованные кейсы.

По мнению специалистов, несмотря на растущую роль альтернативных ресурсов энергии, нефть и газ станут лейтмотивом XXI века.

"За последние пять лет весь мир понял, что нефть и газ – это топливо ближайшего будущего. В отдаленном будущем я все же думаю, что мы перейдем на возобновляемые источники. Но при этом основной риск сегодня – это исчерпаемость ископаемого топлива. Поэтому разработка технологий, которые позволяют наращивать уровень добычи, увеличивать коэффициент и эффективность извлечения углеводородов из месторождений, становится одной из ключевых задач", - акцентировал внимание коллег генеральный директор ФБУ "Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых" Игорь Шпуров.

Чтобы к 2025 году обеспечивать энергопотребление на сложившемся уровне, необходим объем рентабельных запасов на уровне 4 млрд т. В том числе за счет новых открытий, геолого-разведочных работ. Еще 7 млрд т - за счет новых технологий по трудноизвлекаемым запасам.

"Мы справедливо говорим, что мы обеспечены геологическими и технологически достижимыми запасами на 107 лет, разрабатываемыми месторождениями на 54 года, по проектам, которые уже разрабатываются и экономически рентабельны, – на 13 лет. Остальные запасы требуют новых технологий, инновационных методов добычи", - уточнил Игорь Шпуров.

И в этой части нефтяные компании уже реализуют кейсы. С помощью нейронных сетей управляют разработкой зрелых месторождений в ПАО "Лукойл" и ООО "КанБайкал". В "Газпром ВНИИГАЗ" создают интеллектуальную систему с применением машинного обучения для оптимизации разработки сложных объектов и внедрения решений на месторождениях Западной Сибири. Ученые Тюменского института нефти и газа создали инструмент предиктивной аналитики отказов глубинного насосного оборудования и технологии искусственного интеллекта в управлении добычей, а также другие инструменты.

Оксана Корнеенкова