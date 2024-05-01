Тюменские депутаты оценили развитие единого парковочного пространства города

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

2 тыс. 476 парковочных мест планируют обустроить в Тюмени в 2024 году. Об этом глава городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Сорокин рассказал в ходе заседания постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию гордумы.

По его словам, эти работы выполнят при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте дорог, а также при благоустройстве дворовых территории областного центра. В 2023 году в Тюмени сделали 2 тыс. 381 парковочное место.

Евгений Сорокин также сообщил, что в настоящее время действуют 2 тыс. 884 платных машино-места, цена за час - от 25 до 45 рублей. В 2023 году общая плата за парковки составила около 87 млн рублей, в 2023 - 44,3 млн рублей.

Потенциалом дальнейшего развития парковочного пространства в центральной части Тюмени поинтересовался депутат Андрей Потапов. По словам представителя администрации, третий этап работ достигнет ул. Мельникайте.

Вопрос о пересмотре действующего тарифа и возможном увеличении платы за пользование парковками задал депутат Алексей Чирков.

"Как активный пользователь парковками, я могу сказать, что сегодня, например, на улице Советской машины стоят уже в два ряда. И можно очень долго кружить в поиске места", - привел пример депутат.

Евгений Сорокин напомнил, что нормативно-правовой базой предусмотрен пункт, согласно которому решение об увеличении стоимости принимается при условии, что заполняемость парковки превышает 50%, но подчеркнул, что задача - не заработать, а обеспечить безопасность движения.

Заместитель председателя городской думы Дмитрий Осипов напомнил, что системная работа по созданию единого парковочного пространства началась в Тюмени 10 лет назад, и сегодня что горожане привыкли и активно его используют.

"Несмотря на скепсис и опасения, которые звучали при обсуждении этой темы, сегодня стоит сказать, что этот инструмент в Тюмени активно заработал. Спасибо коллективу профессионалов, который ежедневно обслуживает эту большую систему", - добавил он.

Подводя итоги работы, председатель постоянной комиссии Иван Романчук подчеркнул, что вопрос организации парковочного пространства важен для тюменцев, особенно парковок возле жилых домов.

"Мы обращаем на это внимание, кроме того, администрация Тюмени ставит целью, когда организует парковочное пространство, в том числе платное, прежде всего безопасность дорожного движения и оборачиваемости парковочных мест, чтобы любой мог в любое время в любой точке города поставить машину", - отметил Иван Романчук.

Николай Ступников