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Тюменский депутат помогает волонтёрам в плетении масксетей

Политика, 13:10 10 июля 2025

Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Депутаты Тюменской городской думы продолжают сотрудничество с общественными организациями. Вместе они проводят социальные акции и реализуют волонтерские проекты.

Так, депутат Александр Григорьев уже не первый год тесно работает с организацией "Подари тепло солдату", которая осуществляет свою деятельность в районе Войновка. На этот раз он передал добровольцам пять комплектов основ для плетения маскировочных сетей, необходимых для защиты бойцов и техники в зоне СВО.

"Наши воины с передовой присылают слова благодарности за сети, изготовленные мастерицами-волонтёрами под руководством Любови Леньо, а мы верим в скорую победу и возвращение ребят домой", - поделился Александр Вольдемарович.

Тюменской городской думы | Фото: Тюменской городской думы

Депутат Андрей Голоус рамках проекта "БумБатл"передал в экодом "Центральный" Тюменского экологического объединения картон и старые газеты.

"БумБатл" – это всероссийская акция по сбору макулатуры в поддержку национального проекта "Экологическое благополучие".

В ней можно принять участие индивидуально, либо целой командой единомышленников.

"Этот проект дает каждому из нас ещё одну возможность проявить заботу о природе через сбор и сортировку бумаги, - считает депутат. - Приглашаю тюменцев принять участие и привлечь своих знакомых и друзей к этому всероссийскому экосостязанию".

Узнать подробности акции и найти ближайший пункт раздельного сбора отходов можно на официальном сайте бумбатл.рф.

Николай Ступников

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# волонтеры , гордума , депутаты , макулатура

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