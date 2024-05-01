Более 14 млрд рублей в месяц тратят жители Тюменской области на услуги

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 14 млрд рублей в месяц тратят на услуги жители Тюменской области. За первый кварт объем таких расходов достиг 44 млрд 266,5 млн рублей.

По сравнению с декабрем больше всего подорожали услуги зарубежного туризма и пассажирского транспорта — на 23,7 % и 13,9 % соответственно.

На 3,4 % стали дороже правовые, на 2,3 % - образовательные и медицинские, на 2,2 % - бытовые и телекоммуникационные услуги.

ЖКУ и аренда жилья в первом квартале подорожали на 0,8 %.

Жители Уральского федерального округа с января по март оплатили услуг на 335 млрд 818,5 млн рублей, в России в целом — на 4 трлн 22,6 млрд рублей, приводит данные Тюменьстата Вслух.ру.