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Фотовыставка под открытым небом "От первого лица" открылась в Тобольске

Губернатор, 13:36 25 мая 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Фотовыставка под открытым небом "От первого лица" открылась в Тобольске 25 мая. В числе почетных посетителей - губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель правления, генеральный директор компании СИБУР Михаил Карисалов, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Тема фотовыставки "От первого лица" - гармоничное соседство города и природы. В экспозицию вошли 40 фотоисторий. Выставка будет работать до 30 сентября.

Выставка организована Московским музеем дизайна при поддержке компании СИБУР в рамках программы социальных инвестиций "Формула хороших дел".

Видео информационного центра правительства Тюменской области.

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# Александр Моор , СИБУР , Тобольск

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