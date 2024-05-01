Фотовыставка под открытым небом "От первого лица" открылась в Тобольске

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Фотовыставка под открытым небом "От первого лица" открылась в Тобольске 25 мая. В числе почетных посетителей - губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель правления, генеральный директор компании СИБУР Михаил Карисалов, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Тема фотовыставки "От первого лица" - гармоничное соседство города и природы. В экспозицию вошли 40 фотоисторий. Выставка будет работать до 30 сентября.

Выставка организована Московским музеем дизайна при поддержке компании СИБУР в рамках программы социальных инвестиций "Формула хороших дел".

Видео информационного центра правительства Тюменской области.