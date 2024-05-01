40-летний житель Ярковского района до смерти избил отца

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

40-летний житель Ярковского района обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 13 апреля 2024 года в Ярковском районе между 40-летним обвиняемым и его 65-летним отцом в ходе совместного распития спиртного произошёл конфликт. Обвиняемый нанес родителю несколько ударов металлическим ковшом, а также кулаками удары по голове и телу. Через непродолжительное время последний от травм скончался.

Обвиняемого по ходатайству следствия заключили под стражу.