  • 28 мая 202428.05.2024вторник
  • USD88,6852
    EUR96,3034
  • В Тюмени 15..17 С 8 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

48 волонтеров наградили в Ишимском районе за участие в борьбе с паводком

Общество, 15:57 28 мая 2024

администрация Ишимского района | Фото: администрация Ишимского района

48 волонтеров наградили за участие в борьбе с паводком в Ишимском районе. Студенты тюменских образовательных учреждений и их бригадиры участвовали в ликвидации последствий половодья, сообщает администрация муниципалитета.

"Это уже вторая группа волонтёров, оказавшая нам свою посильную помощь в устранении последствий паводка. Они участвовали в разборах возведённых защитных сооружений и уборке территорий", - уточняется в информации.

Глава Ишимского района Сергей Ломовцев поблагодарил студентов и подчеркнул, что такая отзывчивость и поддержка, исходящая от чистого сердца бесценна. Особую признательность он адресовал добровольцам из дружественных стран, которые также активно помогали в работе по разбору мешков: "Когда мы вместе и едины, нам всё по плечу".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Ишимский район , паводок

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:03 28.05.2024В тюменском вузе разрешили пользоваться нейросетью при работе над дипломом
16:52 28.05.2024Предпринимательница из Нижней Тавды провела мастер-класс по пастиле для школьников
16:41 28.05.2024В Тюмени перекроют движение по ул. Коммунистической из-за ремонта теплосетей
16:30 28.05.2024Более шести миллионов рублей получат на реализацию проектов участники форума "Утро"