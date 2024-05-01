48 волонтеров наградили в Ишимском районе за участие в борьбе с паводком

| Фото: администрация Ишимского района | Фото: администрация Ишимского района

48 волонтеров наградили за участие в борьбе с паводком в Ишимском районе. Студенты тюменских образовательных учреждений и их бригадиры участвовали в ликвидации последствий половодья, сообщает администрация муниципалитета.

"Это уже вторая группа волонтёров, оказавшая нам свою посильную помощь в устранении последствий паводка. Они участвовали в разборах возведённых защитных сооружений и уборке территорий", - уточняется в информации.

Глава Ишимского района Сергей Ломовцев поблагодарил студентов и подчеркнул, что такая отзывчивость и поддержка, исходящая от чистого сердца бесценна. Особую признательность он адресовал добровольцам из дружественных стран, которые также активно помогали в работе по разбору мешков: "Когда мы вместе и едины, нам всё по плечу".