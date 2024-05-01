В Тюменской области борются с паводком и его последствиями

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области борются с паводком и его последствиями, сообщает информационный центр правительства региона.

В Тобольске встречать большую воду готовы шесть дамб протяженностью 18 км. Ежедневно контролируется ситуация на реках Иртыш и Тобол. Когда вода поднимется до уровня опасного явления, будет осуществлять круглосуточное окарауливание гидротехнических сооружений и земляных насыпей с привлечением сотрудников МЧС. С учетом прогнозируемого уровня воды были дополнительно проведены работы в пос. Сумкино, Левобережье, Нижнем посаде.

"Мы приняли решение сделать укрепление насыпей до уровня 9,5 метров при прогнозе 9,1 метров. В Тобольске на случай ЧС создано 600 мест для временного размещения граждан, в резерве — три тысячи. Мы будем каждый день информировать жителей о возможной опасности. Наша главная задача — сохранить жизни и здоровье людей", – сказал глава Тобольска Максим Афанасьев.

В Ишиме открыли для проезда участок в 4-м Южном переулке. Между труб, расположенных под дорогой и соединяющих реку Ишим со старицей Ишимчик, произошел проран.Течь устраняли на протяжении полутора недель с раннего утра до поздней ночи.

"В итоге удалось не пустить большую воду в старицу, иначе бы затоплению подверглась западная часть города – это и садоводческие общества, и жилой сектор с многоквартирными домами вплоть до улицы Казанской. Сегодня мы ликвидировали проран и дали проезд большегрузным автомобилям в южной части города", – сказал глава Ишима Федор Шишкин.