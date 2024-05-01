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330 домов дезинфицировали после паводка в районах Тюменской области

Общество, 16:16 29 мая 2024

управление Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: управление Роспотребнадзора по Тюменской области

330 домов и 362 земельных участка дезинфицированы после паводка в районах Тюменской области, сообщает региональное управление МЧС России.

В Тобольском районе сотрудники МЧС России ведут активную работу с жителями. Члены эвакуационной комиссии обходят зоны возможного подтопления и информируют население о складывающейся обстановке. Завершено обустройство защитных сооружений в д. Устамак, активная работа перенаправлена в Ворогушинское поселение. В Вагайском районе проводятся противопаводковые мероприятия в д. Кульмаметская и в с. Куларовское

На территории Тюменской области остаются подтопленными: 493 дома, 3 тыс. 342 приусадебных участка, 347 дачных домов, 35 участков автомобильных дорог.

В пунктах временного размещения остаются 176 человек, в том числе 78 детей.

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