В Тюменской области обработали 320 домов и 352 участка после паводка

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

320 домов и 352 земельных участка продезинфицировали после паводка в Тюменской области. Только за последние сутки специалисты обработали по четыре здания и участка, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

В с. Вагай сотрудники МЧС России отсыпают земляной вал, затаривают мешки с песком и формируют запасы мешков с щебнем – он не дает воде размыть гидротехническое сооружение. Продолжается работа с населением, специалисты призывают заблаговременно эвакуироваться из мест с неблагоприятно складывающейся обстановкой.

Всего в регионе остаются затопленными 3 тыс. 373 приусадебных участков, 508 домов, 347 дачных домов, 36 участков автомобильных дорог.

В пунктах временного размещения остаются 180 человек, в том числе 79 детей.