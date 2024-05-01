  • 25 мая 202425.05.2024суббота
  • USD89,7026
    EUR97,0954
  • В Тюмени 14..16 С 6 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюменской области обработали 320 домов и 352 участка после паводка

Общество, 12:35 25 мая 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

320 домов и 352 земельных участка продезинфицировали после паводка в Тюменской области. Только за последние сутки специалисты обработали по четыре здания и участка, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

В с. Вагай сотрудники МЧС России отсыпают земляной вал, затаривают мешки с песком и формируют запасы мешков с щебнем – он не дает воде размыть гидротехническое сооружение. Продолжается работа с населением, специалисты призывают заблаговременно эвакуироваться из мест с неблагоприятно складывающейся обстановкой.

Всего в регионе остаются затопленными 3 тыс. 373 приусадебных участков, 508 домов, 347 дачных домов, 36 участков автомобильных дорог.

В пунктах временного размещения остаются 180 человек, в том числе 79 детей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области , паводок

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:47 25.05.2024В магазинах Тюмени вырос спрос на бойлеры
12:53 25.05.2024Тюменский врач выявил у пациентки редкий вид рака
12:35 25.05.2024В Тюменской области обработали 320 домов и 352 участка после паводка
11:03 25.05.2024В арт-салоне "На Никольской" открылась выставка графики Остапа Шруба