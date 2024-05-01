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Более 400 домов остаются подтопленными в Тюменской области

Общество, 12:09 24 мая 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

29 домов и 40 земельных участков обработали в освободившихся от воды населённых пунктах Тобольского района за сутки, сообщает МЧС по Тюменской области. Всего по данным на 24 мая обработано 319 домов и 349 земельных участков.

Сотрудники МЧС наращивают силы в Тобольском районе. Более 40 сотрудников работают в деревнях Устамак, Сабанаки, Юрты Иртышатские, с. Ворогушино. Спасатели укрепляют защитные насыпи, формируют запасы мешков с грунтов.

Противопаводковые мероприятия продолжаются и в Вагайском районе. Жителям муниципалитета напоминают о действиях при резком подъёме уровня воды. На территории области остаются подтопленными 439 домов и 3 тыс. 339 приусадебных участков.

В пунктах временного размещения остаются 171 человек, в том числе 73 ребёнка.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , паводок

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