Более 400 домов остаются подтопленными в Тюменской области

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

29 домов и 40 земельных участков обработали в освободившихся от воды населённых пунктах Тобольского района за сутки, сообщает МЧС по Тюменской области. Всего по данным на 24 мая обработано 319 домов и 349 земельных участков.

Сотрудники МЧС наращивают силы в Тобольском районе. Более 40 сотрудников работают в деревнях Устамак, Сабанаки, Юрты Иртышатские, с. Ворогушино. Спасатели укрепляют защитные насыпи, формируют запасы мешков с грунтов.

Противопаводковые мероприятия продолжаются и в Вагайском районе. Жителям муниципалитета напоминают о действиях при резком подъёме уровня воды. На территории области остаются подтопленными 439 домов и 3 тыс. 339 приусадебных участков.

В пунктах временного размещения остаются 171 человек, в том числе 73 ребёнка.