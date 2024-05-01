78 предпринимателей с подтопляемых территорий Тюменской области обратились за поддержкой
78 предпринимателей с подтопляемых территорий Тюменской области обратились за поддержкой. Более всего их интересуют меры финансовой помощи - реструктуризация кредитных договоров, займы по льготной ставке, компенсация затрат на восстановление, сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства региона.
Обращения поступили от предпринимателей, бизнес которых пострадал от половодья в Казанском, Ишимском, Абатском, Викуловском и Упоровском районах.
Сотрудники Центра "Мой бизнес" Тюменской области, где действует круглосуточная горячая линия для таких случаев 8-932-479-34-33, взаимодействуют с представителями бизнеса. В том числе они бесплатно консультируют по юридическим, бухгалтерским и трудовым вопросам.