78 предпринимателей с подтопляемых территорий Тюменской области обратились за поддержкой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

78 предпринимателей с подтопляемых территорий Тюменской области обратились за поддержкой. Более всего их интересуют меры финансовой помощи - реструктуризация кредитных договоров, займы по льготной ставке, компенсация затрат на восстановление, сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства региона.

Обращения поступили от предпринимателей, бизнес которых пострадал от половодья в Казанском, Ишимском, Абатском, Викуловском и Упоровском районах.

Сотрудники Центра "Мой бизнес" Тюменской области, где действует круглосуточная горячая линия для таких случаев 8-932-479-34-33, взаимодействуют с представителями бизнеса. В том числе они бесплатно консультируют по юридическим, бухгалтерским и трудовым вопросам.