  • 23 мая 202423.05.2024четверг
  • USD90,1887
    EUR97,8989
  • В Тюмени 7..9 С 2 м/с ветер северо-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

78 предпринимателей с подтопляемых территорий Тюменской области обратились за поддержкой

Экономика, 17:47 23 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

78 предпринимателей с подтопляемых территорий Тюменской области обратились за поддержкой. Более всего их интересуют меры финансовой помощи - реструктуризация кредитных договоров, займы по льготной ставке, компенсация затрат на восстановление, сообщает департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства региона.

Обращения поступили от предпринимателей, бизнес которых пострадал от половодья в Казанском, Ишимском, Абатском, Викуловском и Упоровском районах.

Сотрудники Центра "Мой бизнес" Тюменской области, где действует круглосуточная горячая линия для таких случаев 8-932-479-34-33, взаимодействуют с представителями бизнеса. В том числе они бесплатно консультируют по юридическим, бухгалтерским и трудовым вопросам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Мой бизнес , паводок , поддержка , предприниматели

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:09 23.05.2024В Тюмени по 17 договорам о КРТ возведут 2,6 млн "квадратов" жилья
17:47 23.05.202478 предпринимателей с подтопляемых территорий Тюменской области обратились за поддержкой
16:52 23.05.2024Завод "ЖБИ-3" стал участником стройкластера Тюменской области
15:57 23.05.2024На тюменских полях появились первые всходы будущего урожая