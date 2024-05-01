В Тобольске набирают волонтеров для наполнения мешков грунтом

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Далее в сюжете В Тюменской области обработали 320 домов и 352 участка после паводка

Волонтеров для наполнения мешков грунтом набирают в Тобольске. Это связано с половодьем, а также приближающимися дождями, сообщает администрация города.

"Обращаемся ко всем жителям города Тобольска! В связи с погодными условиями - приближение дождей и подъема воды мы просим о помощи: продолжаем наполнять мешки грунтом всем городом. Мешки, лопаты и грунт есть. Если есть лопата, то можно её взять с собой", - уточнили в муниципалитете.

Добровольцы требуются 25 мая на протяжении всего дня. Место сбора Тобольск, микрорайон Сумкино, ул. Нагорная 3.

Контактное лицо Алексей Тропин– 8-922-212-6224.