В Тобольске набирают волонтеров для наполнения мешков грунтом
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Волонтеров для наполнения мешков грунтом набирают в Тобольске. Это связано с половодьем, а также приближающимися дождями, сообщает администрация города.
"Обращаемся ко всем жителям города Тобольска! В связи с погодными условиями - приближение дождей и подъема воды мы просим о помощи: продолжаем наполнять мешки грунтом всем городом. Мешки, лопаты и грунт есть. Если есть лопата, то можно её взять с собой", - уточнили в муниципалитете.
Добровольцы требуются 25 мая на протяжении всего дня. Место сбора Тобольск, микрорайон Сумкино, ул. Нагорная 3.
Контактное лицо Алексей Тропин– 8-922-212-6224.