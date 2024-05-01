Около 14 млн попыток хищения предотвратили российские банки за первые три месяца года
13,9 млн попыток хищения средств клиентов предотвратили российские банки за первые три месяца года. Объем финансовых покушений превысил 2 трлн рублей, сообщает Центральный банк России.
"Во многом эти результаты обусловлены тем, что кредитные организации постоянно совершенствуют свои антифрод-системы. Кроме того, банки продолжают модернизировать свои бизнес-процессы в преддверии вступления в силу закона о новых механизмах противодействия кибермошенникам", - уточнил регулятор.
С января по март злоумышленники похитили у клиентов банков 4,3 млрд рублей, что на 6,3 % меньше, чем за тот же период годом ранее. Размер потерь граждан на 8 % превышает средние показатели хищений 2023 г., тогда как количество мошеннических операций практически не выросло.
Банк России инициировал блокировку 14,8 тыс. мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, а также направил операторам связи информацию о 48,6 тыс. телефонных номеров, которые использовали злоумышленники, для последующей блокировки.