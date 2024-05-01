  • 28 мая 202428.05.2024вторник
  • USD88,6852
    EUR96,3034
  • В Тюмени 15..17 С 8 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Около 14 млн попыток хищения предотвратили российские банки за первые три месяца года

Происшествия, 17:03 28 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

13,9 млн попыток хищения средств клиентов предотвратили российские банки за первые три месяца года. Объем финансовых покушений превысил 2 трлн рублей, сообщает Центральный банк России.

"Во многом эти результаты обусловлены тем, что кредитные организации постоянно совершенствуют свои антифрод-системы. Кроме того, банки продолжают модернизировать свои бизнес-процессы в преддверии вступления в силу закона о новых механизмах противодействия кибермошенникам", - уточнил регулятор.

С января по март злоумышленники похитили у клиентов банков 4,3 млрд рублей, что на 6,3 % меньше, чем за тот же период годом ранее. Размер потерь граждан на 8 % превышает средние показатели хищений 2023 г., тогда как количество мошеннических операций практически не выросло.

Банк России инициировал блокировку 14,8 тыс. мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, а также направил операторам связи информацию о 48,6 тыс. телефонных номеров, которые использовали злоумышленники, для последующей блокировки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# деньги , мошенники , хищение , Центральный банк России

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:14 28.05.2024До 3 млн рублей штрафа грозит жителю Вагайского района за рубку трех елей
17:03 28.05.2024Около 14 млн попыток хищения предотвратили российские банки за первые три месяца года
14:18 28.05.2024Врачи рассказали о состоянии подростка, избитого сверстниками на Московском тракте в Тюмени
13:53 28.05.2024Тюменский коммерсант уклонился от уплаты налогов на сумму более 70 млн рублей