Около 14 млн попыток хищения предотвратили российские банки за первые три месяца года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

13,9 млн попыток хищения средств клиентов предотвратили российские банки за первые три месяца года. Объем финансовых покушений превысил 2 трлн рублей, сообщает Центральный банк России.

"Во многом эти результаты обусловлены тем, что кредитные организации постоянно совершенствуют свои антифрод-системы. Кроме того, банки продолжают модернизировать свои бизнес-процессы в преддверии вступления в силу закона о новых механизмах противодействия кибермошенникам", - уточнил регулятор.

С января по март злоумышленники похитили у клиентов банков 4,3 млрд рублей, что на 6,3 % меньше, чем за тот же период годом ранее. Размер потерь граждан на 8 % превышает средние показатели хищений 2023 г., тогда как количество мошеннических операций практически не выросло.

Банк России инициировал блокировку 14,8 тыс. мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, а также направил операторам связи информацию о 48,6 тыс. телефонных номеров, которые использовали злоумышленники, для последующей блокировки.