"Газпром нефть" запустила на Ямале новую инфраструктуру для разработки сложных залежей

| Фото: пресс-служба "Газпром нефти" | Фото: пресс-служба "Газпром нефти"

На участке 3А Уренгойского месторождения введен в эксплуатацию производственный комплекс для добычи газа и газового конденсата, сообщает пресс-служба "Газпром нефти".

В церемонии запуска производственного комплекса приняли участие председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков.

Комплекс состоит из более чем ста объектов для приема, подготовки и отгрузки углеводородов. Он обеспечит ежегодную поставку до 5 млрд кубометров газа и до 1,5 тысячи тонн конденсата в год.

Уренгойское месторождение "Газпрома" считается одним из крупнейших в мире по запасам. Лицензией владеет "Газпром добыча Уренгой", "Газпром нефть" разрабатывает ачимовские залежи. Они расположены на большой глубине и отличаются сложным строением.

"Работа с глубокими залежами нам позволяет получать дополнительные объемы углеводородов. Это природный газ для поставок потребителям в России. Это жидкие углеводороды, которые являются ценным сырьем для нефтехимии и нефтепереработки. Благодаря таким высокотехнологичным проектам, как участок 3А Уренгойского месторождения, мы вместе с вами выполняем нашу задачу ответственного и рационального освоения ресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа. И самое главное – обеспечиваем энергетическую безопасность страны и ее технологический суверенитет", – отметил Алексей Миллер.

Проект был реализован за три года. Чтобы выбрать оптимальный сценарий разработки участка "Газпром нефть" создала его трехмерную геологическую модель. Для добычи углеводородов используются горизонтальные скважины рекордной протяженности и технологии гидроразрыва пласта. Инфраструктура нового актива построена с применением российского блочно-модульного оборудования.

"Мы начали полномасштабную добычу на участке 3А Уренгойского месторождения гораздо раньше стандартных отраслевых сроков для подобных проектов. Ключом к ачимовским залежам месторождения стали инновационные инженерные и цифровые решения, а также компетенции "Газпром нефти" по разработке сложных запасов. При реализации этого проекта мы приобрели новый ценный опыт и понимание геологических особенностей региона. Это поможет нам при работе с другими ачимовскими залежами в Западной Сибири", – подчеркнул Александр Дюков.

Параллельно с ачимовскими залежами "Газпром нефть" также разрабатывает неокомские нефтяные оторочки Уренгойского месторождения.

Анна Новикова