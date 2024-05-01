Схему про "безопасный" счет предлагают мошенники военнослужащим или их родственникам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Случаи, когда пострадавшими от действий телефонных мошенников становятся военнослужащие или их близкие родственники, фиксируются в последнее время. Злоумышленники используют популярную схему обмана про "безопасный" счет, сообщает пресс-служба Центрального банка России.

Мошенники звонят или пишут своим потенциальным жертвам и сообщают, что из их денежного довольствия будет удержана единовременная выплата в размере 195 тыс. рублей. Она причитается военным в соответствии с указом президента Российской Федерации. По сценарию злоумышленников причина этого удержания – дисциплинарное взыскание или нарушение при выполнении служебных обязанностей в зоне проведения специальной военной операции. Для большей убедительности злоумышленники направляют в мессенджер "копию выписки" якобы из приказа департамента финансового обеспечения Минобороны России.

Чтобы избежать списания денег и сохранить средства, мошенники предлагают военнослужащему или его родным перевести все накопления с карты на якобы безопасный счет, а затем обещают их вернуть. Однако, получив обманным путем деньги, телефонные аферисты исчезают.

"Мошенники постоянно меняют свои сценарии и в очередной раз используют схему про "безопасный" счет. Если вам поступил подобный телефонный звонок, кладите трубку без разговоров. Если вы получили подозрительное письмо по электронной почте или сообщение в мессенджере – не отвечайте на него. Помните, что никаких "безопасных" или "специальных" счетов не существует. На самом деле счет, реквизиты которого называют мошенники, принадлежит им", – рассказал эксперт Банка России Кирилл Лавров.

По любым вопросам, связанным с деньгами, необходимо обратиться в свой банк по номеру телефона, указанному на его официальном сайте или на обороте платежной карты.