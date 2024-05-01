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20 кг алычи изъяли у авиапассажира в Тюменской области

Происшествия, 15:21 29 мая 2024

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Около 20 кг алычи обнаружили сотрудники таможенного поста в аэропорту Нижневартовска в багаже авиапассажира. Плоды без разрешительных документов он привез в Нижневартовск из столицы Азербайджана Баку и проследовал в "зеленый" коридор, где его остановили таможенники, сообщает пресс-служба ведомства.

"Это не первое нарушение фитосанитарных правил в этом году. Пассажиры перевозили с собой продукты питания без заводской упаковки, фрукты и овощи. По выявленным фактам сотрудники поста возбудили 65 дел об административных правонарушениях. Предотвращен ввоз и уничтожено более 200 кг потенциально опасной для здоровья жителей Нижневартовска подкарантинной продукции", - сказал начальник таможенного поста Аэропорт Нижневартовск Татьяна Сергиенко.

За несоблюдение установленных запретов и ограничений в отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении и назначили штраф в размере одной тыс. рублей. Товар изъяли.

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# Тюменская таможня

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