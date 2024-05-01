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Тюменский коммерсант не уплатил более 59 млн рублей налогов

Происшествия, 16:05 29 мая 2024

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

250 тыс. рублей выплатит тюменец за неуплату налогов. Осужденный, являясь руководителем ООО, в во время своей коммерческой деятельности уклонился от уплаты налогов за второй квартал 2022 года путем создания формального документооборота с организациями, создававшими видимость финансовой деятельности, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области.

В налоговую были представлены декларации, содержащие заведомо ложные сведения о затратах, понесенных организацией. В связи с чем осужденный неисчислил и не уплатил вышеуказанные налоги в крупном размере свыше 59 млн рублей. В итоге на имущество организации и предпринимателя наложили арест на сумму, равную сумме неуплаченных налогов.

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# налоги , СУ СК РФ по Тюменской области

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