Тюменский коммерсант не уплатил более 59 млн рублей налогов

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

250 тыс. рублей выплатит тюменец за неуплату налогов. Осужденный, являясь руководителем ООО, в во время своей коммерческой деятельности уклонился от уплаты налогов за второй квартал 2022 года путем создания формального документооборота с организациями, создававшими видимость финансовой деятельности, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области.

В налоговую были представлены декларации, содержащие заведомо ложные сведения о затратах, понесенных организацией. В связи с чем осужденный неисчислил и не уплатил вышеуказанные налоги в крупном размере свыше 59 млн рублей. В итоге на имущество организации и предпринимателя наложили арест на сумму, равную сумме неуплаченных налогов.