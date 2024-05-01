Два года условно дали жителю Нижнетавдинского района за незаконную охоту на лосей

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Два года условно дали 51-летнему жителю Нижнетавдинского района за незаконную охоту на лосей. В судебном заседании подсудимый вину признал, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Из материалов дела следует, что мужчина в январе 2024 решил поохотиться на лосей из охотничьего огнестрельного оружия базе автомата Калашникова, модели "САЙГА-МК", калибра 7,62x39 мм.

На своем снегоходе "Буран" он въехал на территорию охотничьих угодий, находящихся на территории Новотроицкого сельского поселения вблизи д. Иска-Чебаково в Нижнетавдинском районе и начал выслеживание лосей без соответствующих разрешения на право охоты и путевки, в запрещенные для охоты сроки. Обнаружив двух лосей, приблизился к животным и произвел не менее одного прицельного выстрела в каждое животное.

В результате он причинил департаменту по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области особо крупный имущественный ущерб в размере 160 тыс. рублей. В ходе предварительного расследования департаментом был заявлен гражданский иск на сумму 480 тыс. рублей. Причиненный вред полностью возмещен подсудимым в добровольном порядке в марте 2024 года.

Суд, учитывая обстоятельства дела, назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на два года условно, с испытательным сроком на два года. Также его лишили прав заниматься деятельностью, связанной с добычей охотничьих ресурсов на два года.

Приговор не вступил в законную силу.