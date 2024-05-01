Эксперт назвал условия для успешного изменения налоговой системы

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Изменения налоговой системы, направленные на увеличение сборов с населения и бизнеса, могут иметь позитивный эффект для социально-экономического развития страны лишь в том случае, если осуществляется в соответствии с массовыми представлениями о социальной справедливости, в том числе, в распределении налогового бремени.

В этом уверен кандидат социологических наук, доцент кафедры социальных технологий и государственной службы Белгородского государственного национального исследовательского университета Евгений Реутов.

"А во-вторых, аккумулируемые государством финансовые средства должны расходоваться в соответствии с теми же ожиданиями в рамках усиления эффективности социальной политики и исходя из реальных, а не надуманных приоритетов развития страны и с минимальными коррупционными издержками", – подчеркнул Евгений Реутов, выступая на онлайн-площадки "Экспертного клуба России".

Изменения в налоговой системе, призванные сделать ее более справедливой и сбалансированной, были определены правительством России. В результате донастройки будут решены многие проблемы социально-экономического развития регионов. Новые контуры налоговой системы будут также обеспечивать условия для реализации долгосрочных инвестиционных проектов.

Совершенствование налоговой системы должно привести к стабилизации бюджета, снижению бюджетного дефицита. Собранные дополнительные налоги пойдут на развитие производства – через инвестиции и строительство инфраструктуры. Это приведет к расширению предложения отечественных товаров и будет работать на снижение цен.