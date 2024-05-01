Эксперт оценил праймериз "Единой России" для открытия новых лидеров и политических звезд

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Значение предварительного голосования партии "Единая Россия" гораздо шире простого отбора кандидатов для участия в выборах. Такую точку зрения высказал главный врач детской поликлиники №8 им А. Невского Антон Рыжий (город Челябинск), который прокомментировал 15-летие этого внутрипартийного мероприятия.

Этот процесс, по его мнению, играет важнейшую роль в поиске и воспитании новых лидеров общественного мнения и политических звезд, что в конечном итоге влияет на динамику и развитие политической сцены.

"Кандидаты, прошедшие через предварительное голосование, зачастую обладают высокой мотивацией и готовы провести энергичную и динамичную кампанию, - подчеркнул Антон Рыжий, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Их активное участие и стремление к победе могут значительно повысить интерес избирателей к предстоящим выборам. Появление новых лидеров и идей в результате внутрипартийных голосований может помочь обновить имидж партии, сделав её более привлекательной для более широкой аудитории избирателей, особенно среди молодежи".

Внутрипартийное голосование "Единой России" впервые проведенное 15 лет назад, обеспечивает ежегодное обновление состава кандидатов, расширение социально-демографических рамок. Активное участие в нем принимают не только члены и сторонники партии "Единая Россия", но и беспартийные, не состоящие в каких-то других политических организациях. Появляются новые категории кандидатов: например, участники СВО.