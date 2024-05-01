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Карантин по бешенству действует в 17 населенных пунктах Тюменской области

Общество, 18:46 30 мая 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В 17 населенных пунктах Тюменской области установлены ограничительные мероприятия по предупреждению распространения и ликвидации бешенства. Они расположены в Тюменском, Юргинском, Казанском и Нижнетавдинском районах, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Жителей населенных пунктов призывают соблюдать требования ветеринарных правил. В случае проявления клинических признаков бешенства у домашних животных и диких плотоядных необходимо сообщить об этом в ближайшее подразделение государственной ветеринарной службы.

Отметим, к проявлениям бешенства относятся: изменение голоса, судороги, параличи, слюнотечение, светобоязнь, поедание несъедобных предметов, нападение на объекты неживой природы.

Ветеринарной службой Тюменской области в плановом порядке проводится иммунизация животных против бешенства.

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# карантин по бешенству , Россельхознадзор

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