Карантин по бешенству действует в 17 населенных пунктах Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В 17 населенных пунктах Тюменской области установлены ограничительные мероприятия по предупреждению распространения и ликвидации бешенства. Они расположены в Тюменском, Юргинском, Казанском и Нижнетавдинском районах, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.

Жителей населенных пунктов призывают соблюдать требования ветеринарных правил. В случае проявления клинических признаков бешенства у домашних животных и диких плотоядных необходимо сообщить об этом в ближайшее подразделение государственной ветеринарной службы.

Отметим, к проявлениям бешенства относятся: изменение голоса, судороги, параличи, слюнотечение, светобоязнь, поедание несъедобных предметов, нападение на объекты неживой природы.

Ветеринарной службой Тюменской области в плановом порядке проводится иммунизация животных против бешенства.