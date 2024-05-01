Штраф в пять тысяч рублей заплатит тюменец за нарушение правил

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Штраф в пять тысяч рублей заплатит 58-летний тюменец за нарушение правил дорожного движения. Мужчина совершил обгон на Toyota Land Cruiser на пешеходном переходе на ул. Амурской в Тюмени, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Водитель объяснил, что обгонял учебные автомобили, не успел остановиться. Нарушение зафиксировал видеорегистратор проезжающего автомобиля, видео разместили в социальной сети.