Штраф в пять тысяч рублей заплатит тюменец за нарушение правил
Происшествия, 16:49 30 мая 2024
| Фото: ГИБДД Тюменской области
Штраф в пять тысяч рублей заплатит 58-летний тюменец за нарушение правил дорожного движения. Мужчина совершил обгон на Toyota Land Cruiser на пешеходном переходе на ул. Амурской в Тюмени, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.
Водитель объяснил, что обгонял учебные автомобили, не успел остановиться. Нарушение зафиксировал видеорегистратор проезжающего автомобиля, видео разместили в социальной сети.