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Штраф в пять тысяч рублей заплатит тюменец за нарушение правил

Происшествия, 16:49 30 мая 2024

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Штраф в пять тысяч рублей заплатит 58-летний тюменец за нарушение правил дорожного движения. Мужчина совершил обгон на Toyota Land Cruiser на пешеходном переходе на ул. Амурской в Тюмени, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Водитель объяснил, что обгонял учебные автомобили, не успел остановиться. Нарушение зафиксировал видеорегистратор проезжающего автомобиля, видео разместили в социальной сети.

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# административное правонарушение , ГИБДД Тюменской области

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