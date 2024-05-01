Поддержать МТЦ "Космос" могут тюменцы во всероссийском конкурсе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поддержать МТЦ "Космос" могут тюменцы в конкурсе "Россия - страна достижений". Центр участвует в номинации "Молодежный проект", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"К нам приходит очень много жителей, которым мы находим место в искусстве. У нас можно поучаствовать в различных лабораториях, которые делает команда "Космоса". Очень важно, чтобы в городе был такой театральный центр. Новая площадка позволит еще большему количеству молодых людей поучаствовать в проектах "Космоса" и других сообществ", - сказала руководитель художественного отдела "Космоса" Мария Хайбуллина.

Напомним, в конкурсе, который проходит в рамках выставки-форума "Россия", участвуют шесть проектов Тюменской области. У МТЦ "Космос" на сегодня 1 тыс. 222 голоса.