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В Тюмени задержали мужчину с "синтетикой"

Происшествия, 17:12 30 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мужчину с синтетическими наркотиками массой 0,3 гр задержали полицейские в районе ул. Судоремонтной в Тюмени. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Обвиняемого остановили для проверки документов. При общении с сотрудниками полиции гражданин нервничал и не мог пояснить, что делает в данном районе. Полицейские приняли решение досмотреть тюменца. В присутствии понятых в личных вещах задержанного обнаружили полимерный пакетик с порошкообразным веществом. Результат экспертизы показал, что в свертке находился синтетический наркотик мефедрон массой 0,3 грамма. Задержанный признался, что приобрел вещества для личного употребления.

В отношении ранее судимого тюменца возбудили уголовное дело по ст. Незаконное приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. В отношении фигуранта избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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# мефедрон , синтетические наркотики , УМВД России по Тюменской области

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