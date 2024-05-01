Более 18 тыс. детей отдохнут в загородных лагерях Тюменской области на летних каникулах

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

18 тыс. 660 детей примут загородные центры Тюменской области в период летней оздоровительной кампании (ЛОК) 2024 года. Из них 3 тыс. 29 ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации, 3 тыс. 358 – по путевкам на условиях софинансирования. По коммерческим путевкам отдохнет 12 тыс. 273 ребенка: 7 тыс. 861 – с юга Тюменской области, 2 тыс. 954 – из Югры и 1 тыс. 458 – с Ямала.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила президент АОООН ТО "Мы вместе" Лариса Шилова.

Она пояснила, что в льготную категорию, в том числе, вошли дети из семей, пострадавших в результате паводка и дети участников СВО. Детей из северных округов на летний отдых примут восемь лагерей.

По словам Ларисы Шиловой, в период летней оздоровительной кампании планируется организация 7-, 14- и 21-дневных смен. Количество смен – от трех до шести за сезон.

Летом в лагерях и центрах Тюменской области реализуются программы различной направленности: художественной, физкультурно-спортивной, технической, социально-гуманитарной, естественнонаучной, туристско-краеведческой.

Экспертизу прошли 23 программы летнего отдыха. Приоритетными направлениями стали несколько: детские и молодежные общественные движения, детская дипломатия, социальное проектирование, комплексная безопасность. В их число вошли также инклюзивное воспитание, добровольчество и волонтерство, трудовое воспитание и профориентация. Важное место в программах заняли работа по формирование семейных ценностей и культуре межнационального общения.

Лариса Шилова подчеркнула, что все детские лагеря проходят акарицидную обработку по графику. Первые начались 2 мая, обработки будут проводить в лагерях перед каждой летней сменой.

По ее словам, заканчиваются и последние проверки готовности лагерей к лету департаментом социального развития и представителями Росгвардии. Проведены антитеррористические учения для детей и сотрудников.

Все 18 организаций отдыха и оздоровления детей прошли проверки контролирующими органами: региональным ГУ МЧС РФ и управлением Роспотребнадзора по Тюменской области.

Инна Кондрашкина