Дополнительные поезда будут ходить из Тюмени в Анапу
Общество, 12:25 31 мая 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Дополнительные пассажирские поезда в Анапу будут ходить из Тюмени, Екатеринбурга и Нового Уренгоя.
Тюменцы смогут уехать к Черноморскому побережью в отдельные даты июня, июля и августа, сообщает пресс-служба СвЖД.
Вагоны поездов оборудованы кондиционерами и биотуалетами, предусмотрены багажные купе. Билеты на дополнительные рейсы уже в продаже. Их можно приобрести на сайте РЖД, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" и в ж/д кассах.