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Дополнительные поезда будут ходить из Тюмени в Анапу

Общество, 12:25 31 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дополнительные пассажирские поезда в Анапу будут ходить из Тюмени, Екатеринбурга и Нового Уренгоя.

Тюменцы смогут уехать к Черноморскому побережью в отдельные даты июня, июля и августа, сообщает пресс-служба СвЖД.

Вагоны поездов оборудованы кондиционерами и биотуалетами, предусмотрены багажные купе. Билеты на дополнительные рейсы уже в продаже. Их можно приобрести на сайте РЖД, в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" и в ж/д кассах.

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