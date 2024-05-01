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Старты по авиамодельному спорту примет Тюменский район

Спорт, 18:49 31 мая 2024

ДТиС "Пионер" | Фото: ДТиС "Пионер"

Чемпионат Тюменской области и межрегиональные соревнования по авиамодельному спорту пройдут в п. Новотарманский Тюменского района 1 и 2 июня.

В межрегиональном старте выступит около 30 спортсменов из Тюменской, Свердловской, Томской и Челябинской областей, Югры и Ямала.

Чемпионат объединит более 55 спортсменов в составе 13 команд муниципальных образований тех же территорий, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

Лучших определят в личном и командном первенствах. Участники смогут выполнить или получить свои спортивные разряды. Далее будут сформированы сборные команды из числа сильнейших спортсменов.

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# автомодельный спорт

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