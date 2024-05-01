В два раза вырос спрос на услуги тренеров по плаванию в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В два раза вырос спрос на услуги тренеров по плаванию в Тюмени за год. При этом, как подсчитали в "Авито услугах", количество предложений от инструкторов увеличилось в четыре раза.

По России самый большой скачок спроса на обучение плаванию – в восемь раз - зафиксирован в Ижевске. В Челябинске он не изменился за год, как и ранее, треть его жителей предпочитают заниматься самостоятельно.

Больше всего инструкторов стало в Иркутске. На 25 % увеличилось количество предложений обучить плаванию в Екатеринбурге всего за месяц – с апреля по май.

Помимо привычных объявлений от инструкторов по плаванию, на платформе предлагают свои услуги тренеры по серфингу. Эта услуга в силу климатических особенностей страны не такая популярная, однако рынок развивается, и специалисты все чаще предлагают свои услуги. Для тех, кто уже умеет стоять на доске, на платформе представлены объявления с оборудованием в аренду.