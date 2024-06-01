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Про питание при бронхиальной астме рассказали тюменские врачи

Общество, 12:23 01 июня 2024

Сбалансированным и направленным на укрепление иммунной системы, снижение воспалительных процессов и предотвращение аллергических реакций должно быть питание при бронхиальной астме.

Эксперты выделили группы продуктов, которые показаны астматикам. Прежде всего, это фрукты и овощи. Они богаты антиоксидантами, витаминами и минералами, которые помогают бороться с воспалением. Особое внимание стоит уделить яблокам, ягодам и зелени.

При бронхиальной астме важно употреблять продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, поскольку они снижают воспаление. Важно обогатить свой рацион витаминами D и С, продуктами, содержащими магний и селен.

Как сообщила корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" Людмила Фролова, все эти потребности закрывает включение в рацион рыбы, особенно морской. Наиболее предпочтительна мойва. Эта маленькая северная рыбка обладает уникальными свойствами: всего 100 граммов мойвы закрывают суточную потребность человека в полиненасыщенных жирных кислотах. Богатая омега-3 жирными кислотами мойва способствует снижению воспалений в дыхательных путях, что критически важно для астматиков. Омега-3 в сочетании с витамином D, которым также богата мойва, улучшают функцию легких, что приводит к снижению симптомов заболевания.

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# здоровый образ жизни , здравоохранение

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