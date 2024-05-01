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Турниры, фестивали и веселые старты пройдут в Тюмени в День защиты детей

Общество, 18:31 31 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Турниры, фестивали и веселые старты пойдут для тюменцев на разных площадках областного центра в День защиты детей 1 июня, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

На базе физкультурно-оздоровительного комплекса "Домостроитель" пройдет Открытый городской турнир по боксу на Кубок президента Федерации бокса города Тюмени Сергея Шерегова.

На набережной состоится фестиваль "ФанКульт Привет", а у "Конторы пароходства" - "Зелёный марафон".

Веселые старты пройдут на ул. Высотной, 1, на базе спортивных школ "Прибой" , "Строймаш" и спортивной школы № 3. На футбольном поле СШ "Водник" пройдут соревнования по футболу среди детей и их родителей. Также в выходные состоятся соревнования по мини-футболу на территории школы № 67, а в спортивно-оздоровительном центре "Зодчий" пройдет Кубок главы города Тюмени по плаванию.

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