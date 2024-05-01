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Девять наград вручили тюменцам на Российской Студвесне

Общество, 18:21 31 мая 2024

пресс-служба областного фестиваля "Студвесна" | Фото: пресс-служба областного фестиваля "Студвесна"

Первые итоги подвели на Российской Студвесне, которая проходит в Саратове. Тюменцам вручили девять наград, пишет информационный центр правительства области.

В направлении "Театральное" лауреатом I степени стала Алиса Журавлева с номером "Петух", лауреатом II степени — театр танца "Проспект" с номером "Род". Направление "Инструментальное": лауреат II степени — Андрей Фоминов с номером "Обработка русской народной песни "Ой, мороз, мороз", в направлении "Танцевальное": лауреат I степени — студия хореографии ИГиН с номером Pulse, лауреат II степени — учебный театр "Территория танца" с номером "…Выйди на крылечко". Спецприз за лучшее академическое исполнение народного танца вручили кафедре народного танца ТГИК с номером "Я на горку шла".

В направлении "Мода" лауреатом I степени стала стиль-студия "Кружева" с коллекцией "Когда снег начнется". Спецприз за целостность фольклорной концепции у Александра Звягинцева и Олеси Марчук. Они представляют модное объединение "Oku kraft" с коллекцией "Песнь радости и печали".

Диплом за лучший костюм получила стиль студия "Кружева" с коллекцией "Демоны Врубеля".

Видео: Медиацентр молодежной политики Тюменской области

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# Российская студвесна , студенты

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