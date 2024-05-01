Компания "Мостоотряд-36" возвела в Тюменской области 654 моста и путепровода

| Фото: администрация Тюмени (архив) | Фото: администрация Тюмени (архив)

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил с 75-летним юбилеем сотрудников компании "Мостоотряд-36". Это знаковое для региона предприятие, отметил он в своих социальных сетях.

"Специалисты компании возвели десятки мостов, путепроводов и развязок в Тюменской области. Мост через Иртыш в Тобольске, железнодорожный мост в Ишиме, путепровод в Ялуторовске, трехуровневая развязка в Тюмени. Перечислять можно долго. Всего 654 моста и путепровода, получается, по девять объектов в год. Мост Влюбленных – визитная карточка Тюмени – тоже в этом списке", - добавил глава региона.

Сегодня "Мостоотряд-36" возводит главный корпус Тюменского госуниверситета и занимается инженерной подготовкой площадки для строительства межуниверситетского кампуса.