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Два человека погибли на пожаре в Исетском районе

Происшествия, 11:53 01 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два человека погибли на пожаре в Исетском районе. Сообщение о пожаре дачного дома в деревне Миролюбова на ул. Октябрьской поступило ночью 1 июня, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

На момент прибытия первого пожарного подразделения дом полностью был охвачен огнем. Пожар ликвидирован на площади 24 кв. м. В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух погибших взрослых.

Причина пожара устанавливается.

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# Исетский район , пожар

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