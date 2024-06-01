Два человека погибли на пожаре в Исетском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два человека погибли на пожаре в Исетском районе. Сообщение о пожаре дачного дома в деревне Миролюбова на ул. Октябрьской поступило ночью 1 июня, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

На момент прибытия первого пожарного подразделения дом полностью был охвачен огнем. Пожар ликвидирован на площади 24 кв. м. В ходе тушения пожара были обнаружены тела двух погибших взрослых.

Причина пожара устанавливается.