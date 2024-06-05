В Тюмени в ДТП погиб пожилой мотоциклист
Происшествия, 20:14 04 июня 2024
| Фото: ГИБДД Тюменской области
63-летний мотоциклист погиб в ДТП Тюмени 4 июня. На подъеме на окружную дорогу в районе ул. Тополиной водитель не справился с управлением, мотоцикл въехал в ограждение.
Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, права управления мотоциклом мужчина не имел. За последний год 27 раз привлекался к ответственности за превышение скорости на дорогах.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.