  • 5 июня 20245.06.2024среда
  • В Тюмени 14..16 С 1 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюмени в ДТП погиб пожилой мотоциклист

Происшествия, 20:14 04 июня 2024

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

63-летний мотоциклист погиб в ДТП Тюмени 4 июня. На подъеме на окружную дорогу в районе ул. Тополиной водитель не справился с управлением, мотоцикл въехал в ограждение.

Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, права управления мотоциклом мужчина не имел. За последний год 27 раз привлекался к ответственности за превышение скорости на дорогах.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГИБДД по Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:56 04.06.2024Из-за обрушения асфальта ограничено движение по дороге Тюмень – Боровский – Богандинский
20:14 04.06.2024В Тюмени в ДТП погиб пожилой мотоциклист
19:26 04.06.2024Подросток на скутере сбил четырехлетнего ребенка в Заводоуковском городском округе
16:48 04.06.2024В тюменском магазине изъяли более 2,5 тыс. пачек нелегальных сигарет