В Тюмени в ДТП погиб пожилой мотоциклист

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

63-летний мотоциклист погиб в ДТП Тюмени 4 июня. На подъеме на окружную дорогу в районе ул. Тополиной водитель не справился с управлением, мотоцикл въехал в ограждение.

Как сообщили в ГИБДД Тюменской области, права управления мотоциклом мужчина не имел. За последний год 27 раз привлекался к ответственности за превышение скорости на дорогах.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.