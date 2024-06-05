В Тюменской области 23 выпускника стали стобалльниками ЕГЭ по химии, географии и литературе

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

23 выпускника в Тюменской области получили 100 баллов по результатам ЕГЭ по химии, литературе и географии. Из них 16 максимальных результатов по химии, 5 – по литературе и 2 – по географии. Это уже превышает показатели прошлого года по этим же предметам.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Здорово, что расширилась география стобалльников. В нынешнем году это ребята из Тюмени, Ишима, Сладковского и Тюменского районов. Напомню, что каждому такому выпускнику мы выплатим по 100 тысяч рублей", - написал глава региона.

Александр Моор выразил особые слова благодарности учителям и родителям. "Вы большие молодцы. Горжусь вами! Это только первые результаты, ждём ещё стобалльников", - добавил он.