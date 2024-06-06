В Тюмени в СНТ "Бирюсинка" стартует проект "Лето на даче с физкультурой"

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Проект "Лето на даче с физкультурой" в девятый раз стартует в Тюмени 8 июня. Открытие пройдет в 11 часов в СНТ "Бирюсинка" на Велижанском тракте у здания правления. В 2024 году планируется охватить 21 общество, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

В программу входит разминка, суставная, дыхательная гимнастика и йога. Для дачников будут работать палатки здоровья, где каждый желающий сможет пройти тесты: измерение уровня глюкозы и холестерина, экспресс-оценка состояния сердца, анализ массы и состава тела. Можно будет измерить артериальное давление и получить консультацию по нивелированию факторов риска хронических неинфекционных заболеваний.