Из-за неосторожности тюменца в СНТ "Сигнал" произошел ландшафтный пожар

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ландшафтный пожар на площади более 30 га произошел в районе СНТ "Сигнал" в Тюмени 2 июня. Виновником пожара стал мужчина, который сжигал мусор в металлической бочке на своем земельном участке. Из-за порывов ветра огонь перекинулся на сухую растительность, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой виновное лицо привлекут к ответственности. Напомним, до 26 июня в Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим: категорически запрещается разводить открытый огонь, посещать леса, проводить пожароопасные работы и выжигать сухую растительность.

За нарушение требований пожарной безопасности может грозить административная или уголовная ответственность. С начала пожароопасного сезона установлены и привлечены к ответственности 24 виновника ландшафтных пожаров.