Тюменцы разрабатывают неинвазивный глюкометр с датчиком постоянного мониторинга

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Студенты направления подготовки "Биотехнические системы и технологии" ТИУ Полина Тюлина и Никита Щербаков работают над созданием неинвазивного глюкометра с датчиком постоянного мониторинга глюкозы. Прибор сможет измерять и анализировать динамику уровня сахара в крови и рассчитывать дозы инсулина, необходимого для инъекции. Такое решение станет прорывным в лечении больных сахарным диабетом, сообщает пресс-служба вуза.

Для контроля уровня сахара диабетики вынуждены ежедневно по несколько раз прокалывать кожу, что не только вызывает болезненные ощущения, но и может привести к инфицированию. В мире медицины уже давно ведутся разработки по созданию неинвазивного глюкометра. Однако до сих пор не существует общепризнанного серийно выпускаемого устройства.

Над проектом Полина и Никита работают уже около трех лет под руководством профессора Владимира Баранова и доцента Оксаны Сергейчик кафедры кибернетических наук. Идея создания неинвазивного глюкоментра "Спектролаб" появилась, когда в семье студентки у близкого человека диагностировали сахарный диабет.

"Особенность нашей разработки в том, что для взятия крови не нужно делать прокол кожи, а мониторинг глюкозы ведется круглосуточно. Для исследования уровня сахара планируем использовать метод инфракрасной спектроскопии, который позволяет проводить тест в любое время и в любом месте без предварительной подготовки, – рассказывает Полина. – Наше устройство можно сравнить с известным FreeStyle Libre, однако их датчики имеют микроиглу. Они устанавливаются в районе предплечья примерно на две недели и затем подлежат замене. Наш же датчик будет выглядеть как в смарт-часах, то есть без иглы".

Также авторы называют среди главных конкурентов – неинвазивный глюкометр Edvais, который проводит замеры глюкозы через измерение спектра на каждом пальце. Преимущество "Спектролаба" в конструктивных особенностях, планируется, что он будет крепиться на плече человека и в онлайн-режиме передавать данные измерения на мобильное устройство.

Плюсы такой разработки очевидны – нет затрат на расходные материалы, например, тест-полоски или ланцеты для прокалывания, а также появляется возможность постоянно вести контроль уровня глюкозы и корректировать дозы лекарства.

Сейчас инженеры работают над созданием прототипа, проводят подбор компонентов и диагностические тесты.

Свою идею студенты защитили по программе "Стартап как диплом", набрав наибольшее количество баллов.